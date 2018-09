Cristiano Ronaldo deve falhar a cerimónia The Best

A informação é avançada pela revista Don Balón e pela estação televisiva Sky Sports. Ronaldo não deve estar presente esta segunda-feira na gala The Best que vai eleger o melhor futebolista da temporada 2017/2018.



O português ganhou os dois únicos The Best atribuídos, em 2016 e 2017. A FIFA tinha uma parceria com a France Football e ambas perfilharam a Bola de Ouro, essa cooperação acabou em 2015 e depois disso a France Football continuou com a Bola de Ouro ao passo que a FIFA criou o The Best.



No troféu deste anos os três finalistas são Ronaldo, Modric e Salah. Refira-se que o português também esteve ausente da gala da UEFA que acabou por eleger Modric como o melhor futebolista da Europa na pretérita temporada. Caso se confirme esta ausência isto pode querer dizer que Ronaldo não será o vencedor.

"Uma nova afronta de Ronaldo não será perdoada e a FIFA tem memória", escreve a revista Don Balón



A Don Balón avança ainda que Ronaldo está a ser muito pressionado a estar presente e nas últimas horas terão sido feitas diversas movimentações diplomáticas que garanta o português em Londres no Royal Festival Hall. A revista espanhola tem uma frase que pode querer dizer alguma coisa: "Uma nova afronta de Ronaldo não seria perdoada e a FIFA tem memória".