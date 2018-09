Um jogo ou mais? Ronaldo conhece castigo na próxima semana

Cristiano Ronaldo saiu em lágrimas do relvado do Mestalla

Cristiano Ronaldo falhará seguramente a segunda jornada da prova, em Turim, com o Young Boys, a 2 de outubro, mas corre o risco de ver o castigo agravado pela UEFA até um máximo de quatro jogos - e assim falhar também o reencontro com José Mourinho e com o Manchester United, quando a Juventus visitar Old Trafford, dia 23, e receber os ingleses, a 7 de novembro.

A UEFA analisará na reunião de 27 de setembro o processo relativo à expulsão do jogador, que viu o cartão vermelho aos 29 minutos, por indicação do árbitro de baliza, por alegada conduta antidesportiva.

Após um choque com Jeison Murillo, o árbitro de baliza considerou que Ronaldo terá puxado o cabelo ao jogador do Valência, que se encontrava no relvado, atitude que levou o alemão Felix Brych a exibir o cartão vermelho ao português, que saiu em lágrimas.

O grupo H da Liga dos Campeões é liderado pelo Manchester United, com os mesmos três pontos dos italianos da Juventus, que soma menos um golo marcado, seguidos dos espanhóis do Valência e dos suíços do Young Boys, ainda sem qualquer ponto.