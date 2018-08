Clinton N'Jié já está em Lisboa para assinar pelo Sporting

Diaby será o terceiro maliano da história do Sporting. Lembra-se dos dois primeiros?

O avançado Clinton N'Jié chegou esta terça-feira a Lisboa para fazer testes médicos e assinar contrato com o Sporting válido até final da temporada.

"Estou muito feliz", disse o jogador ainda no aeroporto Humberto Delgado, explicando que escolheu o Sporting "por causa das ambições do clube".

O internacional camaronês, de 25 anos, chega a Alvalade por empréstimo do Marselha, onde jogou nas últimas duas temporadas, sendo que realizou uma partida pelo clube francês já esta época, mais concretamente 56 minutos na 1ª jornada do campeonato frente ao Toulouse, que os marselheses venceram por 4-0.

N'Jié é um avançado de 1,75m de altura que pode fazer qualquer uma das posições do ataque. Está na Europa desde os 17 anos, altura em que o Lyon o descobriu nas escolas de futebol do Brasseries du Cameroun. Como profissional representou o Lyon durante três épocas, sendo que em 2014/15, destacou-se com oito golos em 33 jogos, o que lhe valeu um salto para Inglaterra para representar o Tottenham, que na altura pagou 14,1 milhões de euros.

Em Londres, Clinton N'Jié não foi feliz, tendo no final da primeira temporada sido emprestado ao Marselha, que no final da primeira época adquiriu o seu passe por sete milhões de euros. Agora, numa altura em que não tinha muito espaço para jogar na equipa orientada por Rudi Garcia, vai tentar ter mais tempo de jogo no Sporting.

Refira-se que na época passada marcou um dos golos da vitória do Marselha, por 2-0, diante do Red Bull Salzbugo, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa, tendo por isso sido importante para o apuramento dos franceses para a final da prova, que acabaram por perder frente ao Atlético de Madrid.