Cherbakov condena "deselegância extrema" do Sporting

Serguei Cherbakov já reagiu ao email do Sporting. Segundo o jornal Record, o antigo jogador russo fez saber, pela empresa que trabalha na sua assessoria, que "foi com profundo lamento e mágoa" que teve conhecimento do email que a comunicação do clube de Alvalade enviou aos adeptos que faziam anos a 15 de dezembro.

A missiva enviada aos sócios do Sporting que fazem anos neste dia, felicitava o adepto e depois acrescentava uma curiosidade: "Sabias que? No dia em que fazes anos, em 1993, o jogador russo Sergey Cherbakov sofreu um acidente de carro (por não respeitar um sinal vermelho) o que o empurrou para uma cadeira de rodas. Com apenas 22 anos, terminou precocemente uma carreira que todos anteviam como brilhante."

A direção do clube emitiu imediatamente um pedido de desculpas aos adeptos que receberam o email via Facebook, alegando um problema informático que havia confundido bases de dados diferentes.

Apesar de tudo, Cherbakov considerou a campanha de comunicação "rude e extremamente agressiva." O comunicado é claro: "Misturar uma data trágica com uma data de felicidade além de despropositado, reveste-se de uma deselegância extrema para o ex-jogador do Sporting."

Além disso, o antigo leão - que continua a afirmar-se adepto do clube lisboeta - referiu que "é lembrado sempre em campanhas eleitorais", e por isso " a data do trágico acidente deveria sim, ser lembrada, para retomar um processo que desde o mandato do ex-Presidente Sousa Cintra, foi abandonado."

Depois do acidente do jogador na avenida da Liberdade, o Sporting realizou um jogo de beneficência e prolongou o seguro do jogador, mas não pagou os anos que Cherbakov ainda tinha de contrato.