"Chega um artista". O que dizem os espanhóis da transferência de João Félix

"Chega um artista". É assim que a Marca se refere à oficialização da transferência de João Félix do Benfica para o Atlético Madrid, salientando os 127,2 milhões que os colchoneros pagaram pela contratação do jovem avançado internacional português. "A pérola portuguesa assina por sete temporadas, ficará com o '7' de Griezmann e será apresentado na segunda-feira ou na terça", pode ler-se na capa do jornal desportivo, que destaca ainda o dia movimentado no Wanda Metropolitano, devido ao anúncio da contratação do ex-portista Herrera, à chegada do também ex-dragão Felipe e da saída de Rodrigo para o Manchester City.

Ainda por Madrid, o As faz manchete com "João Félix muita arte", também em alusão ao vídeo promocional com que o Atlético anunciou a contratação do português, no Museu do Prado. "O Atlético inicia a sua reconstrução com a contratação mais cara do clube e a terceira da história", sublinha o periódico.

Pela Catalunha a prioridade é o Barcelona e o possível regresso de Neymar a Camp Nou, mas João Félix não é esquecido. "João Félix já é colchonero por 126 milhões", destaca o Mundo Deportivo.

Também os generalistas mencionam o negócio na capa. "João Félix, a contratação astronómica do Atlético", refere o El País. "João Félix, no Atlético por 126 milhões, a quarta transferência mais cara da história", diz o El Mundo.