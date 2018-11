Bruno de Carvalho suspenso pela Federação

Bruno de Carvalho com Mustafa (centro) e Fernando Mendes. O atual e o antigo presidente da Juve Leo que está detido devido ao processo relacionado com a invasão à Academia de Alcochete

"Este futebol português é uma vergonha, é a única coisa que tenho a dizer às pessoas. Desta maneira é impossível as pessoas virem ao futebol. Parece que está tudo feito, tudo controlado e parece que já definiram as equipas que vão subir. É assim que os clubes querem o futebol português, este futebol é uma vergonha. Interprete como quiser, o futebol português é uma vergonha". Esta frase, na sequência das declarações proferidas no final da partida frente ao Estoril, em outubro, para a II Liga. pelo treinador do Varzim, Nuno Capucho, valeu-lhe uma suspensão de 30 dias.

Capucho terá ainda de pagar uma multa de 2680 euros, além de ir ver pelo menos seis jogos na bancada.

Atraso e braçadeira valem multa a Conceição

De acordo com a lista de castigos e sanções do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF), Sérgio Conceição foi multado em cerca de cinco mil euros por atraso na chegada à flash interview do jogo com o Sp.Braga e por não utilizar braçadeira durante o encontro da 12.ª jornada da I Liga.

O atraso sem apresentar qualquer justificação, como se pode ler no relatório da Liga, valeu ao técnico uma multa de 4782 euros. Além disso, Conceição não utilizou a "braçadeira alusiva à função que desempenhava no jogo durante toda a segunda parte do jogo" e por isso multado em mais 287 euros.

O FC Porto, além da multa que envolve o treinador Sérgio Conceição, vai ter de pagar mais 306 euros por "atraso de dois minutos" na chegada tardia da equipa do FC Porto ao túnel de acesso ao relvado, para o início do jogo ante o Sp. Braga.

Bruno de Carvalho suspenso

Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting agora detido e indiciado por 56 crimes, foi suspenso por 30 dia pelo Conselho de Disciplina da Federação. Na origem do castigo estiveram declarações escritas na rede social Facebook a 28 de março de 2018.

Desde então já deixou de ser presidente do clube, por isso o castigo não terá efeitos práticos. O ex-líder leonino foi ainda condenado ao pagamento de uma multa de 3 mil euros.

Além disso, o Sporting foi multado num total de 2 696 euros por comportamento incorreto do público no jogo ante o Boavista e por atraso no início da segunda parte do jogo ante o Desportivo de Chaves, ambos em Alvalade e para a Liga.

Por motivos idênticos, o Desp. Chaves, o Belenenses SAD e o Santa Clara foram multados nos mesmos 306 euros cada.