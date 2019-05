Campeões nacionais reuniram-se para um jogo de paintball

Os jogadores do Benfica voltaram a encontrar-se esta terça-feira para um dia diferente com um jogo de paintball, no qual também participaram a equipa técnica liderada por Bruno Lage e os elementos do staff de apoio à equipa, e um almoço.

Alguns dos jogadores encarnados partilharam depois algumas fotos nas redes sociais, onde deixaram alguns piropos uns aos outros. O Twitter oficial dos campeões nacional também partilhou um vídeo sobre este convívio benfiquista.