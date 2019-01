Buffon revela que sofreu de depressão e até pediu para não jogar

Oficial: Buffon no PSG

Gianluigi Buffon, histórico guarda-redes italiano que atualmente representa o Paris Saint-Germain, revelou em entrevista à revista Vanity Fair que sofreu de depressão quando aos 25 anos, cerca de dois anos depois de ter sido contratado pela Juventus ao Parma, naquela que foi a transferência mais avultada de então de um guarda-redes (53 milhões de euros).

"Parecia que ninguém se preocupava comigo, apenas com o futebolista. Era como se toda a gente perguntasse pelo Buffon e ninguém pelo Gigi", revelou o antigo internacional italiano, que lembrou mesmo um episódio em que teve de pedir para o treinador o tirar da equipa. "Fui ter com o Ivano Bordon [técnico de guarda-redes] e disse-lhe: 'diz ao Chimenti para jogar, não me estou a sentir bem". Tive um ataque de pânico e não estava em condições de entrar em campo", revelou.

"Estava em depressão. E se não tivesse partilhado essa experiência, aquela nuvem e tumultos com outras pessoas, talvez nunca tivesse ultrapassado esse momento" assume Buffon, atualmente com 40 anos, deixando mais uma certeza: "Sabia que aquele era um momento decisivo em que tinha de enfrentar ou fugir das inseguranças que todos temos. Nunca tive medo de mostrá-lo nem de chorar, foi algo que aconteceu e que não me envergonha nada."