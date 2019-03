Bruno Lage: "Vitória muito justa, num jogo muito difícil"

O técnico do Benfica, Bruno Lage, disse que a vitória dos encarnados contra o Tondela foi "muito justa", mas admitiu que se tratou de "um jogo muito difícil".

Falando no final da partida à Benfica TV, Lage garantiu que a equipa continua preparada "para as sete finais que aí vêm". "O importante é jogar bem", apontou, também na antecipação do Sporting-Benfica para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

Numa análise ao jogo deste sábado, o treinador do Benfica notou que a equipa teve um "início muito bom", em que criaram "duas ou três oportunidades".

Reconhecendo que, ainda na primeira parte, os jogadores começaram a "sentir algum nervosismo", com perdas de bola, que Lage procurou corrigir ao intervalo com a entrada de Seferovic, que seria o homem do jogo ao desatar o empate.

No segundo tempo, o Benfica "criou muitas situações de cruzamento", para "procurar espaços", com Jonas e "Sefe" a aparecerem entre os centrais. O lance do golo nasceu assim: Grimaldo cruzou para o golo certeiro de Seferovic, que já vai no 16º golo.

Bruno Lage defendeu que, se várias das oportunidades tivessem resultado em golo, o jogo poderia ter terminado em "4-2, 5-2".

O melhor em campo, Seferovic, que falou também à Benfica TV, disse estar satisfeito por marcar no seu regresso depois da lesão sofrida contra o Dínamo de Zagreb. "Foi bom regressar hoje. Jogámos bem, o Tondela também fez um bom jogo", disse.

Para o guarda-redes do Tondela, Cláudio Ramos, que só seria batido aos 84', o clube fez uma "grande exibição" e "o empate justificava-se".