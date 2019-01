Bruno Lage é a solução imediata encontrada pelo presidente Luís Filipe Vieira para treinar a equipa principal do Benfica, de forma interina, após a saída de Rui Vitória. O treinador de 42 anos regressou no início desta época ao clube, depois de entre 2004 e 2012 ter trabalhado nos escalões de formação dos encarnados.

Licenciado em Educação Física, Saúde e Desporto, com especialização em futebol, Bruno Lage pode ser considerado um especialista na área da formação, onde passou grande parte da sua carreira de treinador. A prova disso mesmo é o tema do segundo de dois livros que publicou, que tem o título de Formação. Da Inciação à Equipa B. Foi lançado em maio de 2017 e é uma viagem ao modelo de desenvolvimento dos jogadores nos vários escalões etátios. O outro livro escreveu-o três anos antes em coautoria com Carlos Carvalhal quando ambos trabalharam nos Emirados Árabes Unidos, e dá pelo título de Futebol - Um Saber sobre o Saber-Fazer.

É caso para dizer que Bruno Lage nasceu para ser treinador, pois foi aos 21 anos que iniciou essa atividade como adjunto das camadas jovens do Vitória de Setúbal, o clube da cidade onde nasceu. Trabalhou depois nas escolas de futebol de Quinito, também na cidade do Sado, onde conheceu aquele que foi um dos seus mentores, Jaime Graça, antigo futebolista do Benfica que pertenceu à seleção nacional que alcançou o terceiro lugar no Mundial de 1966.

Em 2000 foi convidado por Jaime Graça para ser seu adjunto do Fazendense, clube dos distritais de Santarém, e ainda adjunto no Estrela de Vendas Novas e Sintrense, tendo ainda sido técnico principal no Comércio e Indústria (2001-02).

A entrada no Benfica deu-se em 2004 também pela mão de Jaime Graça e nessa altura percebeu que podia ser treinador profissional. Orientou todos os escalões de formação dos encarnados até 2012, tendo trabalhado com jogadores como Ederson Moraes, João Cancelo, Bernardo Silva, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa, Rony Lopes, Gonçalo Guedes e Bruno Varela, guarda-redes que integra o atual plantel principal dos encarnados.

A morte de Jaime Graça, em fevereiro de 2012, fez que Bruno Lage decidisse deixar o Benfica alguns meses depois, conforme referiu o técnico numa entrevista que deu à BTV em julho. "Precisava de um novo estímulo", assumiu, admitindo que foi "uma decisão difícil" deixar o clube da Luz.

É então que surge a possibilidade de ir para o Dubai, onde em duas épocas orientou os juniores e depois a equipa B do Al Ahly. "Foi onde me coloquei à prova", admitiu nessa entrevista ao canal dos encarnados. No segundo ano do clube dos Emirados Árabes Unidos travou conhecimento com Carlos Carvalhal, entretanto contratado pelo clube para ser coordenador técnico.

Daí até aceitar ser adjunto de Carvalhal foi um curto passo. Foi em 2015-16, altura em que surgiu o convite para assumir o comando técnico do Sheffield Wednesday, que militava no Championship, o segundo escalão do futebol inglês. Foram dois anos e meio em que o clube do norte de Inglaterra andou a lutar pela subida ao escalão principal.

Bruno Lage acabou por ter a oportunidade de trabalhar na Premier League a meio da temporada 2017-18, quando surgiu o convite para Carvalhal assumir o Swansea, que se encontrava em último lugar numa luta desesperada pela manutenção. A dupla técnica portuguesa acabou por falhar o objetivo na última jornada, numa época em que Lage teve a oportunidade de voltar a trabalhar com um dos meninos que ajudou a crescer na formação: Renato Sanches, que passava por um ano difícil com o empréstimo do Bayern Munique ao clube galês.

No início desta época, surgiu a oportunidade de Bruno Lage regressar ao Benfica, clube do qual nunca se desligou por completo, até porque o seu irmão, Luís Nascimento, também trabalha no Seixal, sendo agora técnico dos juvenis encarnados. A equipa B acabou por ser a primeira oportunidade para assumir um desafio como treinador principal numa equipa sénior.

E o certo é que as coisas estavam a correr pelo melhor, pois o Benfica B encontra-se no quarto lugar a seis pontos dos líderes Paços de Ferreira e Famalicão, embora tenha um jogo a menos que os pacenses e menos dois que os famalicenses. Nos 13 jogos em que orientou a equipa, Bruno Lage venceu oito, empatou três e perdeu dois.