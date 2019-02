Bruno Lage dedica vitória a Fernando Chalana

Antes de abordar o jogo com o Sporting para a Taça de Portugal na sala de imprensa do Estádio da Luz, Bruno Lage fez uma declaração para dedicar o triunfo a Fernando Chalana, antiga estrela do Benfica nos anos de 1970 e 1980, e que trabalho com o atual treinador dos encarnados nos escalões de formação dos encarnados.

"Como sabem não nasci nesta casa, mas cresci aqui durante seis anos e agora regressei com um percurso do qual me orgulho muito. A forma como fui tratado ao longo dos anos pelas pessoas. E o Benfica são as pessoas. Ultimamente têm nascido muitos jogadores e eu não posso esquecer-me de todos os benfiquistas que me ajudaram a crescer, os ex-jogadores e todas as pessoas que trabalham no Benfica. E hoje quero dar uma palavra muito especial para o nosso amigo Fernando Chalana e dedicar-lhe da nossa parte esta vitória", disse.

Chalana sofre da doença de Alzheimer e o seu estado de saúde piorou nos últimos tempos, daí estas palavras do técnico sobre um dos melhores futebolistas da história do Benfica.