Benfica vence primeiro dérbi de futsal da época

O Benfica reforçou este domingo a liderança da fase regular do Campeonato de futsal, ao receber e bater o Sporting por 4-1 no Pavilhão da Luz, em partida da 6.ª jornada.

No primeiro dérbi da temporada, os encarnados marcaram dois golos praticamente de rajada, por Fernandinho aos 15 minutos e Fits aos 17, permitindo, porém, o golo dos tricampeões nacionais ainda do intervalo, por Leo (19').

No início do segundo tempo, as águias voltaram a dispor de uma vantagem de dois golos, devido a um remate certeiro de Fernandinho (3') na sequência de uma recuperação de bola a meio-campo. Ainda não satisfeito, Fernandinho chegou ao hat trick, ao rematar para a baliza deserta (17').

O Benfica lidera a fase regular do campeonato com 18 pontos em outros tantos possíveis. O Sporting é 3.º, a cinco do rival e a dois do Modicus.