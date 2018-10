Benfica terceiro classificado no Europeu de clubes em estafeta

A equipa de elite de triatlo do Benfica foi este sábado terceira classificada no Campeonato da Europa de clubes em estafeta mista, tendo sido suplantada no pódio por duas equipas francesas.

Num campeonato que decorreu na zona de Belém, em Lisboa, junto ao Monumento dos Combatentes, o Benfica não conseguiu defender o título conquistado no ano passado em Espanha.

As águias começaram com a norte-americana Katie Zaferes, que terminou a sua parte da prova na frente, deixando alguma vantagem para João Silva (cuja filha Ema nasceu nesta madrugada), que se defendeu bem, embora tenha acusado algum desgaste.

Quando passou o testemunho a Vera Vilaça, o Benfica ainda estava na frente e a jovem atleta saiu na frente na natação, manteve-se líder no ciclismo, mas claudicou bastante na fase de corrida, passando a vez a João Pereira com mais de um minuto de desvantagem.

O experiente atleta encarnado ainda fez um tempo intermédio abaixo de 20 minutos, mesmo com um problema mecânico na bicicleta, mas já era insuficiente para recuperar a liderança e ainda foi ultrapassado por outro atleta francês.

No final, triunfo dos franceses do Poissy, que já levam três títulos europeus, seguidos dos compatriotas do Metz, com o Benfica a subir ao pódio.

Para a estreante Katie Zaferes esta foi uma experiência muito interessante: "Temos uma forte equipa, senti alguma pressão por estar a estrear-me, mas dei o meu melhor e senti-me muito bem."

Mais comedido estava João Silva, o segundo a competir, que durante a madrugada assistiu ao nascimento da filha e, ainda assim, veio competir no Europeu: "Houve um misto de sentimentos, um de felicidade, com o nascimento da minha filha, que me puxou mais para cima, outro de cansaço, pois foram horas de ansiedade. Conseguimos chegar ao pódio, que era o objetivo, mas temos que trabalhar mais para voltarmos a ser campeões."

"Foi uma grande experiência. Com este terceiro lugar estamos orgulhosos por dar mais uma medalha para o Benfica. Pessoalmente, acho que estive muito bem na natação e no ciclismo, pois defrontei duas das melhores atletas, mas na corrida ressenti-me um pouco", disse Vera Vilaça, atleta que está ainda com algum atraso na sua preparação, pois vem de recuperar de uma intervenção cirúrgica ainda este ano, e que foi a terceira a competir, dando a vez a João Pereira.

Sobre a prova, o atleta português referiu: "Nós sentimos que era uma responsabilidade muito grande, mas tínhamos uma boa equipa e queríamos revalidar o título, mas sabíamos que seria muito complicado, porque estavam aqui equipas muito fortes, com bons atletas, e que tentariam tudo para chegar ao pódio."

"Competir em Lisboa, ou em Portugal, é competir em 'casa'. Sentimos alguma pressão, mas é uma pressão agradável, muito positiva, que nos obriga a dar o melhor. Foi muito bom estar aqui com todo este apoio, só foi pena não darmos o título, mas chegar a um pódio europeu é sempre motivo de orgulho", concluiu João Pereira.

Uma nota ainda para a formação do Olímpico de Oeiras, que terminou em oitavo lugar (melhorou um lugar em relação ao ano passado), com a formação do Alhandra no 12.º lugar.

Entretanto, na prova destinada aos atletas juniores, grande destaque para a formação do Alhandra SC, que conseguiu subir ao pódio no terceiro lugar, também eles superados por duas formações francesas, com o Clube de Natação de Torres Novas a ficar no quinto lugar.

Principais resultados:

Estafeta mista elites: 1.º Poissy Triathlon (FRA), 1:23.09 horas (com Leonie Periault, Anthony Pujades, Cassandre Beaugrand e Aurelien Raphael); 2.º Metz Triathlon (FRA), 1:23.35; 3.º, Benfica (POR), 1:23.43 (Katie Zaferes, João Silva, Vera Vilaça e João Pereira); 8.º Outsystems Olímpico de Oeiras (POR), 1:25.37; 12.º, Alhandra SC (POR), 1:27.15.

Terminaram 18 equipas.

Estafeta mista juniores: 1.º, Poissy Triathlon (FRA), 1:28.55 horas; 2.º, Les Piranhas (FRA), 1:30.05; 3.º, Alhandra SC (POR), 1:30.11 (Gabriela Ribeiro, João Queirós, Joana Oliveira, André Bôto); 5.º Clube de Natação de Torres Novas (POR), 1:31.50.

Terminaram 10 equipas.