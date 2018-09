Benfica renova contrato com Pichardo até 2022

O Benfica anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato do atleta Pedro Pablo Pichardo, atual líder do ranking mundial do triplo salto e recordista nacional (17.95 metros). O saltador, nascido em Cuba mas naturalizado português, vai ser atleta do clube da Luz até 2022.

"Poder ficar mais tempo no Benfica é uma situação muito agradável para mim e também para a minha família. Agradeço ao presidente e a toda a direção do clube por acreditarem em mim. Estou muito feliz. Tenho recebido muito apoio dos adeptos e das pessoas que estão no Benfica", disse Pedro Pichardo em declarações à BTV.

Pichardo, que adquiriu a nacionalidade portuguesa no ano passado, poderá representar Portugal nos Campeonatos do Mundo de 2019, no Qatar.

O desfecho do processo de mudança de nacionalidade do atleta do Benfica, à luz dos novos regulamentos, foi comunicado sexta-feira pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) à Federação Portuguesa de Atletismo.

Assim, o atleta é elegível para representar Portugal a partir do dia 1 de agosto de 2019.