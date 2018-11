Benfica e FC Porto disputam olheiro do V. Guimarães

O Benfica e o FC Porto estão interessados na contratação do olheiro do Vitória de Guimarães, Rui Abraços, que tem sido responsáveis por algumas contratações do clube minhoto no mercado brasileiro, entre os quais o extremo Raphinha, que no início desta época se transferiu para o Sporting.

O scout dos vimaranenses é tido como um especialista no mercado sul-americano, sendo que encarnados e portistas pretendem compor o seu departamento de prospeção de jogadores naquela região, com especial incidência no Brasil e Argentina.

O Benfica perdeu recentemente o seu chefe do departamento, José Boto, que se mudou para os ucranianos do Shakhtar Donetsk, pelo que a entrada de Rui Abraços seria uma boa opção para suprir essa baixa. No caso do FC Porto, ainda procura um substituto para José Guilherme Chieira, que em outubro foi apresentado pelo Sporting como um dos rostos da nova estrutura que está a ser montada pelo presidente Frederico Varandas.

Além dos dois grandes clubes portugueses, Rui Abraços, sabe o DN, foi também abordado por clubes italianos como Juventus, Lazio e Atalanta, e ainda por clubes espanhóis, nomeadamente Villarreal e Betis.

Contudo, o desejo de Rui Abraços é continuar em Portugal, estando neste momento em conversações adiantadas com Benfica e FC Porto que, ao que foi possível apurar, poderão ser concluídas em breve.