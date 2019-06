Benfica sagra-se é bicampeão nacional de juvenis

O Benfica conquistou este domingoo seu 19.º título de campeão nacional de juvenis, o segundo consecutivo, ao derrotar em casa o Sporting de Braga, por 5-1, em jogo da oitava e antepenúltima jornada da fase final do campeonato.

No Caixa Futebol Campus, no Seixal, os sub-17 do Benfica, a quem a vitória garantia o festejo do título a duas jornadas do fim, chegaram ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Tomás Araújo (20 minutos), Henrique Pereira (25) e Henrique Araújo (31).

Na segunda parte, o Sporting de Braga ainda reduziu, numa grande penalidade transformada por Telmo (42), mas os anfitriões não perderam o controlo do jogo e completaram a goleada com tentos de Paulo Bernardo (60) e Henrique Araújo (68), melhor marcador do Benfica, que bisou e chegou ao sétimo golo nesta fase final (34 no total).

A duas rondas do final e com seis pontos em disputa, o Benfica passou a somar 22 pontos, mais sete do que o FC Porto, que ganhou por 1-0 na visita ao Belenenses. O Sporting, que goleou em casa o Vitória de Guimarães, por 6-2, é o terceiro, com 15 pontos.

Com 19 títulos, os encarnados ficam somente a um do clube mais vitorioso na categoria, o FC Porto, que ganhou o campeonato de juvenis pela última vez em 2012.

Esta época, o FC Porto arrecadou o título de juniores e o Sporting sagrou-se campeão de iniciados.