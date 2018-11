Battaglia já foi operado e ficará meio ano de fora

O Sporting informou esta quarta-feira no boletim clínico habitualmente disponibilizado no seu site oficial que Rodrigo Battaglia esta terça-feira à noite "submetido a uma ligamentoplastia do LCA do joelho direito, no Hospital Cuf Descobertas" e que "o tempo estimado de recuperação será de seis meses".

De acordo com os leões, a "cirurgia decorreu sem intercorrências, tendo sido conduzida pelo Dr. Pedro Pessoa, com a colaboração do Dr. Nuno Oliveira".

Battaglia, recorde-se, lesionou-se no decorrer do jogo de domingo nos Açores, frente ao Santa Clara, tendo sido substituído logo ao minuto 30.

Numa fase em que estava a ser incluído nas convocatórias da seleção argentina, tem a presença na Copa América do próximo ano em risco, além de ser bastante provável que falhe o resto da temporada.