Bicampeão em título Nelson Évora na final do triplo-salto nos Europeus de atletismo

O português Nelson Évora, do Sporting, qualificou-se esta sexta-feira para a final do triplo-salto dos Europeus de atletismo em pista coberta, ao saltar 16,89 metros na qualificação, em Glasgow, na Escócia.

O atleta luso, de 34 anos, abriu o concurso com 16,47 metros e fez 16,89 ao segundo ensaio, a sua melhor marca do ano, já que se apresentou com 16,77. Para chegar à final, bastavam 16,70.

Nelson Évora, campeão olímpico em Pequim (2008), é o bicampeão europeu em título, face aos triunfos em 2015, em Praga, ainda como atleta do Benfica, com 17,21 metros, e em 2017, em Belgrado, onde chegou ao ouro com 17,20.

Em 3 de março de 2018, em Birmingham, na Inglaterra, Nelson Évora bateu o recorde nacional em pista coberta, ao saltar 17,40 metros, que lhe valeram a medalha de bronze nos Mundiais.

A melhor marca europeia do ano pertence ao benfiquista Pedro Pichardo, com 17,32 metros, registou com que bateu Nelson Évora no nacional de clubes. O luso-cubano não está, porém, ainda autorizado a competir por Portugal.