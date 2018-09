As imagens das eleições mais concorridas da história do Sporting

As urnas já encerraram em Alvalade com a chegada das 19.00. Votaram 22.510 sócios (votos de correspondência incluídos) e foi batido o recorde do clube.

Desde as 9.00 horas, logo quando abriram as urnas, formaram-se grandes filas. João Benedito, da lista A, foi o primeiro candidato a exercer o seu direito de voto. Tavares Pereira o último. Por Alvalade passaram centenas de figuras ligadas ao clube, desde atletas a antigos dirigentes, passando por notáveis.

Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral, foi a última pessoa a votar, cerca de 15 minutos depois das 19.00. Agradeceu aos funcionários do Sporting, destacou o civismo dos sócios e disse que o processo decorreu de forma muito fácil.

"Ganhe quem ganhar, será o meu presidente. Quem perder deve ficar logo de imediato ao lado do presidente, deixar-se de guerrilhas e destes ruídos todos, que só servem para complicar a vida dos sportinguistas", apelou a meio da tarde Sousa Cintra, presidente da SAD, após exercer o direto de voto.

"Este ato eleitoral tem decorrido com muito civismo, não têm acontecido casos de maior, as pessoas têm-se respeitado, os candidatos e as suas equipas também. Tem decorrido tudo muito bem e é motivo para estar satisfeito. Vai ser a maior enchente de sempre, um recorde. Isto mostra a vitalidade do clube, que está cheio de força e tem que se manter", declarou.