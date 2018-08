Árbitro de má memória para o Benfica apita jogo das águias na Grécia

João Félix, o menino-prodígio já brilha no grande palco

O árbitro alemão Felix Brych é o escolhido para dirigir o PAOK - Benfica de quarta-feira (20.00), do playoff de acesso à Liga dos Campeões.

O juiz germânico de 43 anos não traz boas memórias aos encarnados, uma vez que apitou a final da Liga Europa de 2013/14, perdida para o Sevilha nas grandes penalidades (2-4, após nulo no final do prolongamento), num desempate por penáltis que ficou marcado pelos adiantamentos do guarda-redes andaluz Beto antes de a bola partir.

Pela quinta vez num jogo dos encarnados, Felix Brych apitou ainda o empate em casa com o Marselha nos oitavos de final da Liga Europa de 2009/10 (1-1), a vitória caseira sobre o Twente no playoff de acesso à Champions de 2011/12 (3-1) e a derrota em Nápoles para a fase de grupos da Liga dos Campeões em 2016/17 (2-4).

O Benfica, recorde-se, empatou em casa a um golo com a formação de Salónica, no encontro da primeira mão.