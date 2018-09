Álvaro Sobrinho: "Conheço José Maria Ricciardi e Frederico Varandas"

Álvaro Sobrinho, dono da Holdimo, empresa que detém 29% do capital social da SAD leonina, esteve na TVI 24 e deu um claro sinal de que está indeciso em quem votar. Mas a indecisão prende-se com apenas dois candidatos.



"Iria apoiar o candidato com o maior projeto, mas vi o último debate e não consegui perceber o modelo de gestão de nenhum dos candidatos. Face à ausência desse pressuposto, só me posso pronunciar sobre o que conheço. Das pessoas que se apresentaram, conheço o passado e o perfil do Dr. Frederico Varandas e o Dr. José Maria Ricciardi. É nessas pessoas que poderei debruçar-me. O perfil de escolha vai ser simples. O presidente tem que reunir um conjunto de condições para o período menos bons que atravessa e nisso o candidato, e quero ser imparcial, o Dr. José Maria Ricciardi, foi fundamental na reestruturação financeira, tem sido presente no Sporting, tem um currículo muito bom a nível profissional", disse Álvaro Sobrinho que não teve problemas em atacar Bruno de Carvalho.



"Teve cheque em branco e viveu como lorde durante quatro anos. Todos os objetivos que se prometeu atingir, todos os anos não atingia", referiu antes de deixar um aviso ao próximo presidente: "Não façam como Bruno de Carvalho. É muito fácil falar, dizer que se vai fazer, mas quando se chega há sempre uma tentação de poder."