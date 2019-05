Allegri deixa a Juventus. Ronaldo vai ter novo treinador

A Juventus anunciou esta sexta-feira nas suas plataformas digitais que Massimiliano Allegri vai deixar o comando técnico do clube, pelo que Cristiano Ronaldo e João Cancelo terão um novo treinador na próxima época.

O técnico e o presidente Andrea Agnelli vão estar este sábado pelas 14.00 locais (13.00 em Lisboa) na sala de conferências do Estádio da Juventus para falar sobre a saída em conferência de imprensa.

Massimiliano Allegri estava no comando técnico da vecchia signora desde 2014, tendo conquistado cinco campeonatos, quatro taças e duas supertaças de Itália, tendo ainda alcançado a final da Liga dos Campeões por duas vezes, em 2014/15 e 2016/17.

De acordo com o Tuttosport , o grande sonho da estrutura do emblema de Turim é Pep Guardiola, cujo atual clube, Manchester City, arriscar ficar sem participar na Liga dos Campeões da próxima temporada por violação das regras de fair play financeiro da UEFA. No entanto, a lista de candidatos inclui os italianos Maurizio Sarri, que orienta o Chelsea, e Simone Inzaghi, que na quarta-feira conquistou a Taça de Itália pela Lazio. Outros nomes a ter em conta são os do selecionador francês Didier Deschamps e do homem que guiou o Tottenham pela primeira vez a uma final da Champions, Mauricio Pochettino.