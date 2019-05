Ada, a melhor jogadora de mundo, desiste do mundial para lutar pela igualdade

Ada Hegerberg, a norueguesa considerada a melhor jogadora do mundo, que recebeu a primeira Bola de Ouro do futebol feminino, não vai estar presente no Campeonato Mundial, de 7 de junho a 7 de julho, em França.

Ada, que joga na equipa francesa do Lyon, está em guerra com a federação norueguesa e já tinha referido que não voltaria a representar a seleção em protesto contra a diferença de condições que existe entre jogadores profissionais. Tudo depende se são homens ou mulheres. E é precisamente para acabar com a desigualdade no futebol que Ada decidiu não participar no mundial pelo seu país.

O primeiro protesto de Ada surgiu assim que ganhou a Bola de Ouro em 2018. Logo na altura deu a conhecer ao mundo a sua decisão referindo que "o futebol é o desporto mais importante da Noruega para as mulheres, mas estas não têm as mesmas condições nem direitos do que os homens."

Ada joga na equipa francesa do Lyon. © DR

Pouco tempo depois do protesto da Melhor Jogadora do Mundo, foi assinado um acordo histórico entre a Federação norueguesa e a Associação de Jogadores noruegueses, onde ficou estipulado salários iguais para jogadores homens e mulheres, mas Ada considerou que ainda não estavam reunidas todas as condições para que pudesse participar no Mundial sem sentir que estaria a trair os seus princípios.

"Conheço os meus princípios, portanto é fácil tomar decisões difíceis. Trata-se de ser sincera comigo própria, ser eu mesma, porque sei quais são os meus valores", disse Ada numa entrevista à CNN.

O treinador da seleção afirmou em entrevista à estação de televisão BBC que realizaram várias reuniões com Ada para ver se conseguiam resolver a situação, mas tal não foi possível.

"Tentámos resolver a questão, mas ela decidiu não jogar. Como treinador tenho de me concentrar nos jogadores que querem fazer parte da equipa, e a Ada não quer", disse Martin Sjogren.

Andrine Hegerberg (joga no PSG), irmã de Ada Hegerberg, também ficou fora da lista da Noruega.

A Noruega está no Grupo A com Nigéria, França e Coreia do Sul.