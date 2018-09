Abel Ferreira e a liderança: "Temos de sonhar com os olhos bem abertos"

Abel Ferreira deu os parabéns aos seus jogadores após o triunfo sobre o Belenenses no Estádio Nacional, por 3-0. "Sabíamos que tínhamos de estar nos nossos limites para vencer este jogo. Trabalhámos muito durante a semana e quero dedicar esta vitória aos jogadores que não estiveram hoje aqui connosco. Era um jogo em que tínhamos de ser inteligentes. Fomos uma equipa unida que soube colocar em prática a nossa forma de jogar", referiu.

Sobre a liderança do campeonato, o treinador dos minhotos foi concludente. "Esta liderança é fruto do nosso trabalho diário. Ninguém ganha nada sozinho e temos que ser humildes. Amanhã sabemos que os jornais vão encher o nosso ego, mas temos de sonhar com os olhos bem abertos. Não podemos amolecer", disse Abel Ferreira

Ricardo Horta, o homem do jogo, pois além do golo que marcou fez uma assistência e sofreu o penálti que resultou no 3-0, mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa e prometeu que a equipa vai lutar para se manter na liderança e tentar ser campeã. "O que podemos prometer é lutar até ao fim. Estamos em primeiro, numa situação privilegiada, mas sabemos que o campeonato é longo. Estamos aqui para lutar até ao fim", referiu.