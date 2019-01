A resposta demolidora de uma treinadora alemã a uma pergunta sexista

Imke Wübbenhorst tornou-se em dezembro na primeira mulher na Alemanha a assumir o comando de uma equipa masculina de futebol, no caso o BV Cloppenburg, do quinto escalão do futebol germânico. Esta semana, durante uma entrevista, Imke perdeu a paciência com algumas perguntas que considerou sexistas e a sua resposta em tom irónico a uma questão do jornalista do Die Welt está a correr o mundo.

O repórter do jornal alemão perguntou a Imke Wübbenhorst se ela avisava os jogadores quando entrava no balneário para dar tempo para eles se vestirem. A resposta foi demolidora: "Claro que não. Eu sou uma profissional. Eu escolho os jogadores pelo tamanho do pénis."

Imke, de 30 anos, foi jogadora de futebol profissional até 2016, integrando depois a equipa técnica do BV Cloppenburg. No final do ano passado, com a saída do treinador Olaf Blanke, a treinadora assumiu o comando da equipa.