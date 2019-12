Ibrahimovic: "O verdadeiro Ronaldo é o brasileiro"

Zlatan Ibrahimovic deu uma entrevista à GQ italiana, numa altura em que é quase certo o seu regresso à Série A e ao AC Milan. E um dos principais temas da conversa com o jogador sueco foi... Cristiano Ronaldo.

O jogador português foi visado em tom crítico pelo polémico Ibra, que deixou desde logo uma certeza: "O verdadeiro Ronaldo é o brasileiro." E questionado a dizer se foi um grande desafio para CR7 ter trocado o Real Madrid pela Juventus, o avançado de 38 anos voltou a ser corrosivo: "Ir para um clube como este, que ganhou sete campeonatos seguidos, não é um desafio. Teria de ter ido para a Juve quando a equipa estava na Serie B e trazê-la de volta à Serie A, de volta ao topo."

As picardias de Ibrahimovic sobre Ronaldo já não são de agora, pois há um ano quando a Bola de Ouro foi atribuída ao croata Luka Modric, jogador do Real Madrid, deixou bem claro que o mérito de ter ganho cinco troféus não tinha sido do português: "Agora sabemos que as Bolas de Ouro não foram ganhas por Cristiano Ronaldo, mas sim por Florentino Pérez [presidente dos merengues]."