Hugo Almeida anuncia fim da carreira. Vai ser treinador

Hugo Almeida, de 35 anos, anunciou esta quinta-feira o fim da sua carreira. "Tenho bastante orgulho na carreira que tive. Há momentos bons e momentos maus, mas acima de tudo recordo todos os bons momentos que passei, todo o suor que derramei para conquistar esta minha carreira. Sem o trabalho e a dedicação não era possível a carreira que tive", afirmou emocionado, o atém agora capitão da Académica.

"Foi uma longa carreira, passei por vários países e experiências, o que faz de mim um homem melhor, com ideias diferentes para o futebol. Tive o privilégio de jogar em países muçulmanos, em que o futebol é vivido com muita alegria, com muita expectativa e tive treinadores que me marcaram bastante, como Mourinho [no FC Porto] e Tomas Schaaft [Werder Bremen]", disse o ex-internacional português.

É um adeus aos relvados, mas não ao futebol. Hugo Almeida vai integrar duas equipas técnicas, a dos infantis e a dos Sub-23 da Académica. Esta temporada, perdeu espaço e foi apenas duas vezes titular na II Liga, num total de 14 jogos disputados.

Panzer da Figueira gostava do salto em altura

Natural da Figueira da Foz, Hugo Almeida chegou um grande do futebol português (FC Porto) e à seleção nacional (esteve em dois europeus e dois Mundiais). Era um miúdo atlético e gostava de desporto e dividia o tempo entre o futebol eo atletismo, gostava do salto em altura. Ganhou o futebol. Começou no GD Buarcos, clube da Figueira da Foz, passando depois para a extinta Naval 1.º de Maio. Era alto, forte e tinha facilidade em marcar golos. Esteve com um pé no Sporting, mas acabou por rumar ao FC Porto em 2001.

Quando chegou a sénior, Hugo Almeida passou por dificuldades para chegar à equipa principal. Na altura não era fácil apostar num jovem avançado. Na primeira temporada no plantel principal, em 2002-03, foi emprestado à União de Leiria. No ano seguinte voltou a dividir a época entre o Porto e Leiria, e em 2004-05 foi cedido ao Boavista. Só em 2005-06 se afirmou de dragão ao peito. Na memória dos adeptos portistas ainda hoje está aquele golaço que marcou frente ao Inter Milão, na Liga dos Campeões. Um livre direto a cerca de 30 metros da baliza dos italianos que quase perfurou as redes.

Acabaria por sair do FC Porto para a Alemanha, onde brilhou no Werder Bremen e ficou conhecido como panzer. Na bagagem levou uma Liga dos Campeões, dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças. Jogou ainda em clubes como Besiktas (Turquia), Cesena (Itália), Kuban Krasnodar e Anzhi (ambos na Rússia), Hannover 96 (Alemanha), AEK Atenas (Grécia) e Hajduk Split (Croácia), antes de regressar às origens em 2018 para jogar na Académica."Quis voltar a Portugal e a Académica é um clube histórico, apesar de estar na Segunda Liga, que me permite estar em casa, perto da família e dos meus filhos. Tinha intenção de regressar [a Portugal] e sinto-me bastante bem na Académica. Quero dar o meu contributo para recolocar a Académica na Primeira Liga, que é a grande ambição e o nosso objetivo", referiu Almeida aquando da apresentação na briosa.

Foi ainda 57 vezes internacional português e esteve presente no Euro2008 e Euro2012, bem como nos mundiais de 2010 e 2014. Pela equipa das quinas apontou 19 golos.