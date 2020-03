Há mais um colega de equipa de Ronaldo com coronavírus

Colega de Ronaldo com covid-19. CR7 permanece na Madeira

A Juventus anunciou esta terça-feira o segundo jogador infetado com coronavírus, trata-se do médio francês Blaise Matuidi, que se junta ao defesa Daniele Rugani, que acusou positivo há uma semana.

De acordo com um comunicado publicado pelo clube de Turim, Matuidi estava em isolamento voluntário desde o dia 11 de março, viu os testes resultarem positivo para covid-19, embora não tenha quaisquer sintomas da doença, pelo que continuará sob vigilância do departamento médico do clube, mantendo-se em quarentena.

Refira-se que Cristiano Ronaldo está desde a semana passada na Madeira, onde se encontra em isolamento voluntário, embora as últimas notícias indiquem que o internacional português não está infetado.

