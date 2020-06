Gregos apontam Marco Silva ao Benfica

De acordo com o portal grego Sport24, Marco Silva é o treinador favorito da estrutura do Benfica para suceder a Bruno Lage.

Segundo o desportivo helénico, o antigo treinador de Estoril, Sporting, Olympiakos, Hull City, Watford e Everton tem prioridade sobre Jorge Jesus (Flamengo) e Luís Castro (Shakhtar Donetsk), os outros nomes que estarão em equação.

Refira-se que o Benfica atravessa uma crise de resultados, crise essa que ficou acentuada com a derrota desta terça-feira no Estádio da Luz ante o Santa Clara (3-4), que colocou os encarnados mais longe da revalidação do título nacional.

Marco Silva está desempregado desde que deixou os ingleses do Everton em dezembro de ano passado. Desde 2015, quando saiu do Sporting, que não trabalha em Portugal.