Gémeos Oliveira vice-campeões europeus de madison

Os irmãos Ivo e Rui Oliveira deram este domingo a medalha de prata a Portugal na prova de madison no último dia dos Europeus de ciclismo de pista, que decorreram em Plovdiv, Bulgária. A seleção nacional de ciclismo de pista terminou assim os europeus com seis medalhas, duas de ouro.

A dupla portuguesa terminou a prova com 43 pontos, a oito da Espanha, que apenas garantiu o título no derradeiro 'sprint', com Itália a fechar o pódio, com 33.

Os portugueses reentraram na luta pelo pódio a 20 voltas do final, quando conseguiram dar uma volta ao pelotão, feito que lhes deu 20 pontos de bónus, numa corrida marcada pela queda de um dos ciclistas britânicos, que os tirou da luta pelo triunfo.

Portugal terminou a participação no Europeu de pista com seis medalhas, com destaque para os primeiros títulos de sempre em elites, conseguidos por Iuri Leitão, em scratch, e Ivo Oliveira, na perseguição.

Iuri Leitão conseguiu também a prata na eliminação e o bronze em omnium, enquanto Maria Martins subiu ao último lugar do pódio na eliminação.

"Quando entramos numa competição vamos sempre com intenção de dar o máximo e de controlar tudo o que esteja na nossa mão. Sabia que vínhamos com corredores em muito bom momento, apenas com a Maria numa fase mais atrasada da preparação, por ter sido forçada a parar uma semana após o Campeonato da Europa de Sub-23. Apesar de os resultados serem sempre uma incógnita, dadas estas circunstâncias, não estou surpreendido com as medalhas conquistadas e com o nível de desempenho que alcançámos", disse o selecionador nacional, Gabriel Mendes.