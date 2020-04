Funcionários do Sporting entram em lay-off. 86% vão ser abrangidos

Os funcionários do Sporting vão entrar em lay-off pelo menos durante um mês. Depois de ter chegado a acordo com os jogadores do futebol profissional para uma redução de 40% dos salários, a direção presidida por Frederico Varandas comunicou nesta quarta-feira aos trabalhadores que iriam entrar neste regime.

A informação foi confirmada ao DN por uma fonte do clube leonino., remetendo mais pormenores para um comunicado a ser divulgado em breve. Mas ainda segundo foi possível apurar, 60% dos trabalhadores ficarão em lay-off total (suspensão) e 26% num regime parcial, (menos carga horária), ou seja, 14% irão manter-se normalmente em atividade. O anúncio foi feito aos trabalhadores por vídeoconferência pela voz de Frederico Varandas e do diretor financeiro do clube.

Esta é assim mais uma medida do clube leonino no sentido de lidar com a atual crise na sequência da pandemia de covid-19, que neste caso abrange agora funcionários do clube nas mais diversas áreas. As medidas são para já válidas para um mês, mas serão alvo de reavaliação mensalmente.

A direção do Sporting já tinha chegado a um acordo com os jogadores do futebol profissional (já foi inclusivamente assinado e entrou em vigor), que aceitaram nestes meses reduzir os salários em 40% nos meses de abril, maio e junho. Também os elementos dos órgãos sociais que são remunerados, caso do presidente Frederico Varandas, aceitaram reduzir os seus honorários para metade.

O Belenenses SAD foi o primeiro clube em Portugal a avançar para o lay-off "parcial" como forma de fazer face à quebra abrupta de receitas, depois da paragem dos campeonatos no início do mês de março. Também o Desportivo de Chaves, da II Liga, decidiu avançar para este regime, conforme revelou o presidente da SAD, Francisco José Carvalho.

Em declarações ao DN, a 7 de abril, Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores, considerou esta decisão dos clubes de futebol "uma falta de respeito para com as empresas em grandes dificuldades de subsistência e pelos portugueses".

"A ideia é de que os clubes deixem de cumprir as suas obrigações e aproveitem os benefícios do Estado, numa altura em que receberam o mês de março por parte das operadoras de televisão, por isso considero um abuso de direito quando há empresas em maiores dificuldades do que o futebol", frisou, assumindo ser "grave" que os clubes queiram "beneficiar de uma medida de emergência". Joaquim Evangelista considera ser uma "indecência" os clubes de futebol recorrerem a uma medida do estado.

Cerca de 145 mil trabalhadores independentes em Portugal já acederam ao apoio extraordinário criado no âmbito das medidas de resposta à propagação do coronavírus. O número de trabalhadores abrangidos pela medida de lay-off simplificado, lançada pelo Governo para responder à pandemia de covid-19, abrange atualmente já mais de 930 mil trabalhadores, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que está hoje a ser ouvida no parlamento, na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD sobre as respostas sociais do Governo no âmbito da pandemia da doença covid-19.