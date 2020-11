Flamengo despede sucessor de Jorge Jesus. Durou três meses

"Obrigada, Nação". Jorge Jesus despede-se do Flamengo com vídeo emocionado

O Flamengo anunciou esta segunda-feira o despedimento do treinador espanhol Domènec Torrent, sucessor de Jorge Jesus no comando técnico do emblema carioca.

A rescisão de contrato ocorreu no dia a seguir a uma goleada por 0-4 às mãos do Atlético Mineiro, num encontro a contar para o campeonato brasileiro.

Torrent, que tinha sido adjunto de Pep Guardiola, somou 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas em 24 jogos oficiais ao leme do clube do Rio de Janeiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O treinador espanhol deixa a equipa em terceiro lugar, a um ponto do líder Internacional de Porto Alegre, e ainda em prova Taça Libertadores, competição cujo detentor do troféu é precisamente o Flamengo.