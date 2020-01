Fizeram mais de nove mil quilómetros para fazer história na Taça de França

Fizeram 9176 quilómetros para fazer história na Taça de França.O Jeunesse Sportive Saint-Pierroise, uma equipa das Ilhas Reunião (Oceano Índico) eliminou este sábado o Chamois Niortais (18.ª da segunda liga francesa) da prova francesa, ao vencer na costa oeste, por 2-1.

É a primeira vez que uma equipa das Ilhas Reunião chega tão longe na taça, igualando o feito do Galder Kourou, da Guiana Francesa, que em 1989 chegou à 16ª ronda, sendo depois derrotada pelo Nantes num total de dois jogos de 11-0.

O clube histórico, onde começaram Jean-Pierre Papin, Roger Milla, Dimitri Payet ou Djibril Cissé, conta no plantel com Sinama-Pongolle, que nasceu nas Ilhas Reunião e já jogou no Sporting, em 2009-10.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os territórios ultramarinos são oficialmente considerados solo francês. Casos da Guiana Francesa (América do Sul), Nova Caledônia e Polinésia Francesa (Oceania), Ilhas Reunião e Mayotte (África), Guadalupe, Martinica, São Martinho e São Bartolomeu (América do Norte) e São Pedro e Miquelon (América Central). Todos eles fazem a sua própria seleção da melhor equipa para jogar a taça francesa, a única competição organizada por uma federação que ocorre em quatro continentes. A cada ano, as melhores equipas dos vários territórios que pertencem politicamente a França entram na prova a partir da sétima ronda. Os clubes viajam milhares de quilómetros à procura da glória às custas da Federação Francesa de Futebol (FFF), mas o fraco poder futebolístico desses territórios não lhes tem permitido chegar longe na competição