"Fiquei emocionado". Diretor-geral da OMS agradece mensagem de Ronaldo

Vice-presidente do Flamengo infetado. Jesus e jogadores fazem teste

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostrou-se esta sexta-feira "comovido" com o apelo do internacional português Cristiano Ronaldo, que publicou na rede social Instagram uma mensagem a pedir a todos para seguirem as recomendações da OMS nesta pandemia de covid-19.

Tedros Adhanom Ghebreyesus elogiou a "solidariedade" demonstrada pelo jogador. "Também eu penso no caso de Danielle Rugani [colega de Ronaldo infetado com a nova doença] e de todos os que estão a lutar contra o novo coronavírus", escreveu o líder da autoridade de saúde mundial.

Esta sexta-feira Cristiano Ronaldo, que também cumpre período de isolamento na Madeira, depois do caso positivo do seu colega da Juventus, deixou uma mensagem nas redes sociais em que pediu a todos que seguissem os conselhos da Organização Mundial da Saúde.

"O mundo está a passar por um momento difícil que merece atenção e cuidado de todos nós", começou por dizer o jogador português. "Falo-vos hoje não como jogador de futebol, mas como filho, pai, um ser humano preocupado com os últimos desenvolvimentos que estão a afetar todo o mundo", pode ler-se na mensagem de Cristiano Ronaldo, no Instagram.