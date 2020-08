Félix da Costa sagra-se campeão do mundo de Fórmula E

O piloto português António Félix da Costa conquistou neste domingo o título mundial de pilotos no campeonato de Fórmula E, a mais alta categoria de automobilismo de viaturas 100% elétricas.

É a primeira vez que este título é conquistado para Portugal e trata-se do mais alto título de automobilismo alguma vez conquistado pelo desporto português.

Félix da Costa terminou as 37 voltas a apenas 497 milésimos de segundo do vencedor, rubricando ainda a volta mais rápida da corrida.

O suíço Sébastien Buemi (Nissan) foi terceiro classificado, a 1,392 segundos de Vergne, que conquistou o título nos dois anos anteriores.

O segundo lugar foi suficiente para o piloto de Cascais festejar o título de pilotos, quando faltam duas corridas para o final do campeonato, com a DS Techeetah a festejar também o triunfo no campeonato de equipas.

"Estou sem palavras. Só me vieram à ideia os momentos difíceis por que passei. Estive perto de desistir, mas continuei devido às pessoas que estavam comigo", frisou Félix da Costa, após a corrida.

O português somou 19 pontos e chegou aos 156, que o deixam a salvo dos adversários nas duas corridas que faltam disputar, na capital alemã. Vergne soma 80 e o alemão Max Gunther (Nissan) tem 69.

No mundial de equipas, a DS Techeetah totaliza agora 236 pontos, contra 121 da Nissan.

A próxima corrida, a penúltima, disputa-se na quarta-feira, em Berlim.

Lista dos vencedores do campeonato de Fórmula E

2014/15 - Nelson Piquet Jr. (Bra), Renault

2015/16 - Sébastien Buèmi (Sui), Renault

2016/17 - Lucas di Grassi (Bra), Audi

2017/18 - Jean-Éric Vergne (Fra), Renault

2018/19 - Jean-Éric Vergne (Fra), DS

2019/20 - António Félix da Costa (Por), DS