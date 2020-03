Federação espanhola quer ajudar clubes com 500 milhões de euros

Federação e Liga Espanhola suspendem competições até ordem em contrário do Governo

Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), pretende obter junto da banca um financiamento de 500 milhões de euros para os clubes da primeira e segundas divisões, devido à crise existente com a covid-19.

"Queremos estender a mão ao futebol profissional. Estamos na disposição de nos sentarmos com a Liga e procurar financiamento para os clubes com problemas. Vão existir clubes que não recebem totalmente o dinheiro da televisão, e, por isso, vamos trabalhar numa linha de 500 milhões de euros para enfrentar as dificuldades e num financiamento a quatro, cinco ou seis anos", disse o dirigente.

Além da ajuda aos clubes profissionais, a RFEF anunciou ainda uma linha de subsídios para o futebol não profissional, que irá até aos quatro milhões de euros.

Para o futebol profissional, Rubiales considera que é possível pedir crédito aos três ou quatro bancos mais importantes de Espanha. "Daremos como aval os direitos dos clubes. É uma solução prática e resolve um problema dos clubes da primeira e segundas divisões", acrescentou Luis Rubiales, que concorre, em eleições agora sem data marcada, com Iker Casillas à liderança da RFEF.

O dirigente insistiu ainda que todas as competições estão suspensas e que a prioridade não é encontrar datas para realizar os jogos, mas ajudar o país em relação à situação que se vive, com Espanha a ser já o segundo país com mais mortes (3434 pessoas) devido à pandemia.

"Não queremos fazer esquemas ou pensar em datas. A época deve ser concluída, seja quando for. Não temos prazos, e se tivermos datas veremos o que fazer", adiantou o responsável federativo.