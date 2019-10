Fábio Silva marca o terceiro do FC Porto (3-0)

87' - GOLO DO FC PORTO. Marcou o miúdo Fábio Silva.

73' - GOLO DO FC PORTO! Soares marca depois de uma boa jogada individual.

Já se joga a segunda parte no Dragão.

45' - GOLO DO FC PORTO! Marcou Luis Díaz, após assistência de Corona.

A estatística ao intervalo.

Surpresas na equipa de Sérgio Conceição. Marega, Zé Luís e Alex Telles ficam de fora do onze titular do FC Porto na partida com o Famalicão. O avançado maliano nem sequer está no banco de suplentes. Mbemba, Manafá e Soares jogam de início.

O Benfica venceu o Tondela neste domingo e garantiu à condição a liderança isolada da I Liga. Mas o jogo do Dragão pode mexer com o primeiro lugar da classificação. Para igualarem as águias, os dragões têm de vencer. Caso o Famalicão ganhe, volta a ser o líder isolado do campeonato.

Eis os onzes oficiais:

FC PORTO: Marchesín; Mbemba, Pepe, Marcano e Manafá; Danilo, Uribe e Otávio; Corona, Luis Díaz e Soares.

FAMALICÃO: Defendi; Lionn, Patrick, Nehuen e Centelles; Gustavo Assunção, Guga, Pedro Gonçalves; Rúben Lameiras, Anderson e Fábio Martins.