Famalicão regressa com testes a jogadores e equipa técnica

O Famalicão iniciou esta segunda-feira o regresso aos trabalhos, com os jogadores e a equipa técnica a serem submetidos a testes serológicos para avaliação da resposta imunitária ao covid-19, anunciou o clube no seu site oficial.

O objetivo desta medida foi perceber se algum destes elementos havia estado em contacto com o vírus, de forma a garantir que o regresso aos treinos se faz sem riscos. O Famalicão estabeleceu ainda "várias normas tidas como fundamentais para um eficaz regresso aos treinos".

"Todos os espaços do Estádio Municipal foram e serão devidamente higienizados de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, estando ainda salvaguardada a utilização de equipamento de proteção individual e o distanciamento social entre todos os elementos", pode ler-se no documento.

Uma primeira fase dos trabalhos "irá contemplar a divisão do plantel em grupos reduzidos, que vão utilizar percursos abertos para o acesso aos relvados, com o clube a disponibilizar todo o material de treino individual para uso exclusivo por cada jogador, no qual se incluem equipamentos, bolas e garrafas para a indispensável hidratação do atleta".

Além disso, "será, ainda, mantida uma monitorização individual e diária dos sintomas de todos os elementos, bem como uma avaliação da temperatura à chegada das instalações do clube". Depois de realizados os testes, o plantel realizou assim o primeiro treino após a paragem do campeonato, devido à covid-19.