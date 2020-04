Fábio Silva representa FC Porto em torneio virtual e solidário

Fábio Silva: "No Benfica as pessoas sempre foram impecáveis comigo"

Fábio Silva foi o eleito do FC Porto para jogar o torneio solidário de FIFA 20, uma iniciativa solidária que juntará alguns dos maiores clubes europeus. O EA Sports FIFA 20 Stay and Play Cup tem início na próxima quarta feira. Ainda não é conhecido o adversário dos azuis e brancos, mas o formato do torneio já está definido e pode até haver um duelo entre duas jovens pérolas do futebol português, pois João Félix representa o Atlético de Madrid.



Jogadores de vários clubes europeus irão competir entre si, num formato eliminatório, disputando a conquista do primeiro lugar deste mega torneio global da EA Sports. Pelos dragões avança o jovem Fábio Silva de apenas 17 anos e um amante dos jogos de futebol virtual. Já quando a Liga decidiu jogar a jornada 26 da I Liga virtualmente foi ele o representante portista.

O FC Porto é o único clube português na competição que junta Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Lyon, PSG, Borussia Dortmund, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Roma, Ajax, PSV, AIK, Djurgarden, HJK Helsinki, Copenhaga e Brondby.

A iniciativa integra o projeto solidário Stay Home, Play Together, em que a EA Sports irá doar um milhão de dólares (cerca de 920 mil euros) a um fundo de ajuda do coronavírus da Global Giving para apoiar as comunidades afetadas pelo Covid-19, o novo coronavírus que já matou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo. Em Portugal até esta segunda-feira registaram-se 535 mortes.