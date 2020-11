Grosjean escapa a acidente impressionante no GP do Bahrein (veja os vídeos)

O piloto francês Romain Grosjean, da Haas, sofreu um aparatoso acidente do GP do Bahrein, logo nos momentos iniciais da corrida. O monolugar que conduzia seguiu desgovernado contra os rails do circuito, após um pequeno toque no carro conduzido por Danniel Kvyat (AlphaTauri), tendo de seguida fica partido ao meio e dando origem a um forte incêndio.

Veja os vídeos:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Grosjean conseguiu sair pelo próprio pé, tendo recebido assistência médica. A Haas já informou que o piloto sofreu pequenas queimaduras nos tornozelos e nas mãos, mas está livre de perigo.