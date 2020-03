Jogador brasileiro escapa à quarentena, organiza uma festa e acaba na prisão

Alerrandro Souza, avançado do Red Bull Bragantino, escapou à quarentena obrigatória no fim de semana, imposta para travar a disseminação do coronavírus, e organizou uma festa com cerca de 30 pessoas, na cidade de Lavras, no interior de Minas Gerais, segundo o jornal brasileiro Globo Esporte.

Apesar das indicações governamentais para evitar contacto com outras pessoas, o ex-jogador do Atlético Mineiro alugou uma casa no condomínio Província di Lucca no final da semana passada para receber os 30 convidados. Os vizinhos não acharam piada a mais uma festa do jogador e chamaram a polícia. O jogador chegou a ser levado para a esquadra da polícia, mas foi libertado pouco tempo depois.

Já em liberdade, Alerrandro mostrou-se arrependido e publicou um vídeo na rede social Instagram do clube brasileiro, onde pede desculpas ao clube e a todos os adeptos pela atitude que teve. "Peço desculpas ao clube e aos adeptos. Em tempo de quarentena, ficar em casa, em isolamento, é necessário.", disse.

O jogador devia estar de quarentena. O Red Bull Bragantino, assim como a maioria dos clubes brasileiros, determinou que os jogadores deviam ficar em casa durante o período de quarentena, para evitarem a contaminação. Por isso mesmo o clube multou o jogador de 20 anos pelo ato de indisciplina que lhe custará 40% do salário.

