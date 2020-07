Estrela da NBA assume ter teste positivo à covid-19

Russell Westbrook, uma das maiores estrelas da NBA, revelou esta segunda-feira ter testado positivo à covid-19, mas disse esperar juntar-se aos Houston Rockets no reinício da época da NBA, marcado para o final de julho na Disney World, em Orlando.

"Testei positivo para a covid-19 antes da partida da equipa para Orlando. Atualmente, sinto-me bem, estou em quarentena e ansioso para me juntar aos meus colegas de equipa quando estiver bem", escreveu o base de 31 anos, na sua conta na rede social Instagram.

No domingo, os Rockets acreditavam que Russell Westbrook e James Harden - nenhum dos dois viajou com a equipa para Orlando, onde vai decorrer a retoma da competição em ambiente concentrado e controlado, na Disney World - estariam com os seus companheiros nos próximos dias, o que no caso de Westbook parece menos provável.

Melhor jogador (MVP) da temporada regular em 2017, Westbook tem esta época uma média de 27,5 pontos, oito ressaltos e sete assistências por jogo, sendo por isso uma das principais armas da equipa de Mike D'Antoni na luta pelo título de campeão de basquetebol profissional dos Estados Unidos.

Os Houston Rockts têm o seu primeiro jogo em 31 de julho frente aos Dallas Mavericks.

"Obrigado por todos os votos de felicidades e apoio contínuo. Por favor, levem esse vírus a sério. Estejam seguros. Usem máscara!", concluiu o campeão olímpico em Londres 2012.

Os Estados Unidos são o país no mundo com mais mortos (135.205) e mais casos de infeção confirmados, com mais de 3,3 milhões.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 569 mil mortos e infetou mais de 12,92 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.