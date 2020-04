Estátua de Maradona com máscara contra o covid-19

A estátua de Diego Maradona junto ao estádio do Argentino Juniors, em Buenos Aires, tem agora um novo ponto de atração. Numa medida com o objetivo de consciencializar as pessoas para o uso de proteção numa altura de pandemia de covid-19 foi colocada uma máscara no rosto do ex-jogador argentino que atualmente treina o Gimnasia de La Plata.

A obra, inaugurada em outubro de 2018, é da autoria do artista plástico Jorge Martínez e tem quatro metros de altura. Na estátua, o ex-jogador tem uma bola no pé esquerdo e, agora, está com o nariz e a boca cobertos com pano branco.

César Pérez, o responsável por esta ação de sensibilização, disse à Agência EFE que o objetivo é consciencializar a população argentina e mundial e passar uma mensagem de paz e esperança nestes momentos de pandemia, utilizando a imagem de um dos melhores jogadores de sempre do futebol mundial.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O uso de máscaras é obrigatório na cidade de Buenos Aires e em várias outras regiões da Argentina, numa altura em que o país está quarentena pelo menos até o próximo dia 26.

Na Argentina há cerca de 2500 casos de pessoas infetadas e registaram-se até ao momento 112 mortes.