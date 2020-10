Eleições do Benfica antecipadas para a próxima quarta-feira

As eleições do Benfica foram antecipadas para a próxima quarta-feira, dia 28, depois de ​​​​​​​Virgílio Duque Vieira, presidente da mesa da Assembleia Geral dos encarnados, ter consultado todas as candidaturas.

O ato eleitoral estava inicialmente previsto para o dia 30, mas a decisão do Conselho de Ministros em proibir a circulação de pessoas entre concelhos entre esse dia e 3 de novembro por causa do aumento de casos de covid-19, levou a que o Benfica decidisse mudar a data das eleições, embora cumprindo os estatutos do clube que obrigam a que a Assembleia Geral eleitoral se realize entre os dias 24 e 31 de outubro.

Refira-se que este ato eleitoral tem quatro candidaturas concorrentes, a do atual presidente Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, Rui Gomes da Silva e Bruno Costa Carvalho.

Eis o comunicado da mesa da Assembleia Geral:

"Conforme é do conhecimento público não será possível a realização do ato eleitoral para os órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica, na data inicialmente prevista, dia 30 de outubro, decorrente das rigorosas restrições anunciadas pelo Conselho de Ministros, de proibição de livre circulação de cidadãos entre Concelhos, entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro.

De acordo com o previsto agravamento da situação pandémica para os próximos tempos, conforme assumido publicamente pelos responsáveis e especialistas da área da saúde com a inerente implementação das mais variadas medidas de segurança e restrição.

Respeitando o rigoroso cumprimento dos Estatutos do Clube, que estabelece e define, nos termos do artigo 55, número 2, alínea a) de que os atos eleitorais para os órgãos sociais do Clube (Mesa da assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal) devem realizar-se entre 24 e 31 de outubro, de quatro em quatro anos.

A Mesa de Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica reunida hoje com representantes das quatro listas candidatas às Eleições dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica, comunicou-lhes a decisão de antecipar e convocar o ato eleitoral para o próximo dia 28 de outubro de 2020, quarta-feira, nos termos e condições previstos na convocatória anteriormente publicada, designadamente quanto a horários e locais de voto.

Lisboa, 23 de outubro de 2020

A Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica"