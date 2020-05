É oficial: I Liga regressa a 4 de junho

A I Liga de futebol será retomada no dia 4 de junho, uma quinta-feira, anunciou esta terça-feira a Liga de clubes em comunicado publicado no site oficial, depois de uma reunião em que participaram representantes de todas as equipas do campeonato e Pedro Proença, presidente do organismo que gere o futebol profissional.

A decisão agora tomada surge na sequência da autorização dada pelo governo para que o campeonato pudesse ser retomado a partir de fim de semana de 30 e 31 de maio. A Liga vem agora definir a data de 4 de junho para a realização do primeiro jogo da 25.ª jornada, a primeira após a interrupção verificada a 12 de março por causa da pandemia de covid-19.

Na reunião entre os clubes com a direção da Liga determinou que agora irá seguir-se "uma fase de vistorias" para que sejam determinados os estádios onde se podem realizar os jogos, uma vez que os recintos têm de cumprir os requisitos definidos pela Direção Geral da Saúde (DGS), divulgados no passado domingo, para que sejam reduzidos ao máximo os riscos de novos contágios de covid-19.

Esta terça-feira, o Santa Clara anunciou que irá realizar os seus cinco jogos em casa na Cidade do Futebol, em Oeiras, uma vez que os açorianos, bem como o Marítimo, terão de jogar no continente para que sejam evitadas as viagens e os consequentes períodos de quarentena determinados pelas autoridades sanitárias nacionais e regionais.

No comunicado, a Liga explicou que "nos últimos dias, as várias entidades têm levado a cabo sucessivas reuniões de alinhamento para que a retoma possa acontecer em segurança e com todas as medidas de proteção que mitiguem os riscos do regresso à atividade".

E, nesse sentido, destaca "o trabalho conjunto" da DGS, Federação Portuguesa de Futebol e da Liga fazendo votos que esta atuação "sirva de modelo para a retoma de outras atividades económicas", deixando claro que um dos objetivos do regresso da I Liga é torná-la "um exemplo das boas práticas" num tempo de pandemia.