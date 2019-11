Dois meses e oito jogo depois Maradona deixou o comando do Gimnasia

Maradona já não é treinador do Gimnasia la Plata. A confirmação foi feita esta terça-feira pelo presidente do clube argentino. "Maradona já não é treinador do Gimnasia. Também não continuam Méndez, Adrián González e o resto da equipa técnica", afirmou Gabriel Pellegrino, em declarações à rádio La Red.

A notícia surge após Pellegrino confirmar que não se recandidata à presidência do Gimnasia, condição para que Maradona se mantivesse no cargo. O dirigente recusou dar explicações, limitando-se a informar que El Pibe já não estará no banco no próximo domingo, no encontro com o Arsenal de Sarandi.

De acordo com a imprensa argentina os jogadores pediram para o técnico ficar, um pedido que levou Diego às lágrimas, apesar de se mostrar irredutível na saída. O argentino sai assim do clube apenas dois meses depois de chegar e de ter feito oito jogo, três vitórias e cinco derrotas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O futuro pode agora passar pelo Argentinos ou Godoy Cruz, que, segundo a sua ex-namorada já manifestaram interesse em o contratar como diretor desportivo.