Dia de sorteio da Taça com Benfica, FC Porto e... Canelas

Apuramento no lamaçal com um golo polémico

O sorteio está marcado para as 14.30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, distrito de Lisboa, e ditará também os embates das meias-finais da prova, a caminho da final no Jamor, que encerra a temporada em Portugal.

A última das equipas a apurar-se foi o Famalicão, a equipa sensação da I Liga, ao vencer por 3-0 em casa o Mafra, na noite de quinta-feira, num jogo inicialmente adiado devido ao mau tempo.

No mesmo dia, um golo do japonês Nakajima apurou o FC Porto frente ao Santa Clara, mantendo o finalista vencido da última época na rota de suceder ao Sporting, que é o campeão em título, mas já foi eliminado.

Outro dos candidatos é o Benfica, que bateu o Sporting de Braga (2-1) e avançou para os quartos, onde poderá encontrar quatro outros emblemas da I Liga, os rivais do FC Porto, o Famalicão, o Rio Ave ou o Paços de Ferreira, ou ainda três resistentes das divisões inferiores.

Aí, o destaque vai para o Canelas 2010, que representa o Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol português, entre os últimos oito emblemas em prova, sendo certo que vão defrontar, pela primeira vez nesta edição, uma formação profissional. A equipa de Vila Nova de Gaia é capitaneada por Fernando Madureira, mais conhecido por Macaco, que é líder dos Super Dragões. "Gostava mesmo de encontrar o Benfica em Canelas, para eles provarem o que é o Canelas, o ADN Canelas. É o nosso sonho e ambição", atirou, justificando: "Sou Super Dragão, sou portista e anti-benfiquista e queria que eles fossem a nossa casa para provarem do nosso ADN, o ADN Canelas. Tudo o que fosse possível dentro do limite e das regras do futebol, iriamos fazer tudo para vencer."

Uma delas pode vir da II Liga, que tem ainda em prova o Académico de Viseu, que iguala a melhor participação na prova, e o Varzim, que já chegou às meias-finais da Taça.

Além de um Benfica-FC Porto, que disputaram entre si várias finais, além de numerosos outros confrontos noutras fases da prova, podem reeditar-se outros confrontos que já aconteceram anteriormente no Jamor: o Rio Ave contra o Benfica (2014) ou o FC Porto (1984), ou o Paços de Ferreira frente aos dragões (2009).