Benfica-Rio Ave e FC Porto-Varzim nos quartos da Taça

Estão definidos os jogos dos quartos-de-final da Taça de Portugal (realizam-se entre 14 e 16 de janeiro) assim como o alinhamento das meias-finais da competição, que será jogada a duas mãos. O Benfica recebe o Rio Ave na Luz, o FC Porto defronta o Varzim no Dragão, o Paços de Ferreira mede forças em casa com o Famalicão e o A. Viseu tem duelo em casa marcado com o Canelas 2010, do Campeonato de Portugal.

Nas meias-finais, que serão jogadas a duas mãos, pode haver uma curiosidade. Caso o FC Porto e o Canelas sigam em frente defrontam-se no Estádio do Dragão. Recorde-se que o Canelas 2010 tem no plantel vários jogadores que pertencem à claque portista Super Dragões, logo à cabeça o líder Fernando Madureira, de 44 anos, o capitão da equipa, conhecido por Macaco.

A outra meia-final vai opor o vencedor da eliminatória entre o Benfica e o Rio Ave ao vencedor do Paços de Ferreira-Famalicão. As meias-finais estão agendadas para o mês de fevereiro e com uma certeza: Benfica e FC Porto só se podem encontrar na final do Jamor.

Fernando Madureira, capitão do Canelas 2010 e líder dos Super Dragões, reagiu entretanto ao sorteio. "Não foi o que nós desejávamos, mas teremos de lutar para depois conseguirmos todos, e eu em especial, cumprir um sonho de criança, que é jogar no Estádio do Dragão. Um sonho meu de criança e de todos os jogadores do Canelas", afirmou.

Benfica e Rio Ave já se encontraram seis vezes na Taça de Portugal. E a última memória não é nada agradável para os encarnados, que há dois anos foram eliminados pelos vilacondenses nos oitavos-de-final da prova, por 3-2, numa partida que foi decidida no prolongamento. Nos restantes cinco jogos, o clube da Luz levou sempre a melhor.

"O Rio Ave é um adversário que temos todo o gosto de ir defrontar. É um adversário valioso e esperamos que não aconteça o mesmo que em 2017, onde fomos eliminados. São dois clubes da Liga, que se respeitam e tudo vão fazer para ultrapassar esta eliminatória? Final? Qualquer clube tem essa ambição", reagiu Domingos Almeida Lima, vice-presidente dos encarnados.

O historial de confrontos entre o FC Porto e o Varzim na Taça de Portugal é claramente favorável aos dragões, que nos sete confrontos bateram sempre a equipa da Póvoa. Em março de 2003, nos quartos-de-final da competição, os azuis e brancos chegaram mesmo a golear por 7-0. A última vez que mediram forças foi em outubro de 2015, com um triunfo do FC Porto por 2-0.

Quartos de final:

Paços de Ferreira (I) - Famalicão (I)

Benfica (I) - Rio Ave (I)

Académico de Viseu (II) - Canelas 2010 (CP)

FC Porto (I) - Varzim (II)

Meias-finais:

1.ª mão:

Benfica (I)/Rio Ave (I) -- Paços de Ferreira (I)/Famalicão (I)

Académico de Viseu (II)/Canelas 2010 (CP) - FC Porto (I)/Varzim (II)

2.ª mão:

Paços de Ferreira (I)/Famalicão (I) - Benfica (I)/Rio Ave (I)

FC Porto (I)/Varzim (II) - Académico de Viseu (II)/Canelas 2010 (CP)

Nota: Os jogos dos quartos-de-final da Taça de Portugal disputam-se entre 14 e 16 de janeiro de 2020, enquanto as meias-finais realizam-se entre 4 e 6 de fevereiro (primeira mão) e entre 11 e 13 de fevereiro (segunda mão).