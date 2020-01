De LeBron para Kobe Bryant: "Amo-te. Prometo que continuarei o teu legado"

Gianna Bryant, a herdeira do legado de Kobe que morreu com o pai

A homenagem que faltava. LeBron James, jogador dos Lakers e uma das maiores estrelas da atualidade da NBA, escreveu uma mensagem sentida nas redes sociais na sequência da morte de Kobe Bryant, vítima da queda de um helicóptero no domingo que vitimou ainda a sua filha e outras sete pessoas.

"Não estou pronto, mas aqui vou. Estou aqui sentado a tentar escrever algo nesta mensagem, mas sempre que tento começo a chorar de novo só de pensar em ti, na Gigi e na amizade e fraternidade que tivemos! Literalmente ouvi a tua voz no domingo de manhã antes de deixar Philly para voltar para Los Angeles. Não pensei nem por um milhão de anos que seria a última conversa que iríamos ter. WTF! Estou de coração partido, arrasado!! Amo-te, meu mano mais velho. O meu coração vai para a Vanessa e as crianças. Prometo que continuarei o teu legado! Significas muito para todos nós, especialmente o # LakerNation it e é minha responsabilidade continuar o teu legado! Por favor, envia-me do céu forças e cuida de mim! Tinha muito mais para te dizer mas não consigo. Até um dia nos encontrarmos de novo", escreveu.

O norte-americano Kobe Bryant, 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre da Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA), morreu domingo na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia (Estados Unidos).

O basquetebolista, conhecido como o 'Black Mamba' (cobra mamba negra), chegou à NBA aos 17 anos e atuou ao longo de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo sido cinco vezes campeão norte-americano e duas vezes campeão olímpico (Pequim2008 e Londres2012). É um dos únicos sete atletas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreia.

Kobe era, até sábado, o terceiro melhor marcador da história da NBA, com 33.643, apenas atrás de Kareem Abdul-Jabbar (38.387) e Karl Malone (36.928), tendo sido agora ultrapassado por LeBron James (33.655).

No sábado, depois de ser superado, o ex-jogador deu os parabéns a LeBron James através do Twitter: "Continua a levar o jogo para a frente King James. Muito respeito irmão".

Em abril de 2016, Kobe disputou a sua última partida na NBA, na qual marcou 60 pontos frente aos Utah Jazz, e tornou-se o jogador mais velho a anotar pelo menos 50 pontos num jogo na NBA.