Darwin Núñez e Weigl estão infetados com covid-19

Darwin Núñez está infetado com covid-19. A notícia já foi confirmada pelo Benfica, depois de ter sido adiantada pela imprensa uruguaia. O avançado regressou da seleção do Uruguai, pela qual defrontou Colômbia e Brasil, tendo realizado um teste já em Portugal que acusou positivo. No entanto, os encarnados têm outro jogador com covid-19: trata-se do alemão Julian Weigl, que tem estado a trabalhar às ordens de Jorge Jesus nas últimas duas semanas.

Refira-se que Darwin Núñez é apenas mais um da já longa lista de futebolistas infetados na seleção do Uruguai, dos quais se incluem Luis Suárez, Alexis Rolín, Lucas Torreira, Diego Rossi, Matías Viña e Rodrigo Muñoz, além de vários elementos do staff da equipa celeste que esteve concentrada durante as duas últimas semanas.

Assim sendo, Darwin e Weigl vão ser baixas para o treinador Jorge Jesus para os próximos jogos do Benfica, uma vez que ambos vão ficar em isolamento, seguindo todos os procedimentos habituais nestes casos.

O Benfica anunciou ainda, no site oficial, que outros quatro jogadores estão fora das opções do treinador para o jogo com o Paredes, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, marcado para sábado às 21.15 horas. Nuno Tavares, que sofreu uma rotura muscular na anca direita, junta-se a André Almeida, Todibo e Pedrinho que já estavam entregues ao departamento clínico.